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воскресенье, 23 мая 2021 19:15

Ночной Киев показали из космоса: уникальное фото

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В сети показали уникальное фото ночного Киева из космоса. Сделал его Том Песке.

Фотографию опубликовал востоковед Андрей Васильев в Facebook.

"Какие-то полчаса назад мы пролетали над вечерней Испанией, а когда-то я видел Киев в огнях. Это фантастическое зрелище. И когда я вижу как такие крупные города запросто умещаются в мой монитор, размером сантиметр на полтора, я понимаю, какими порой мелкими могут показаться нам наши земные проблемы", - написал он.

Автор: facebook.com/dorjebatuu/posts/5728244047193652
  Ночной Киев из космоса
Ночной Киев из космоса

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Ранее украинскую столицу сфотографировали с самого высокого здания страны. Виды захватывают не меньше.

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