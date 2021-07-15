Ночь в Киеве снова установила "адский" рекорд

В Киеве снова зафиксировали самую теплую ночь. Фото: REUTERS

Ночь на 15 июля в Киеве стала самой теплой с 1881 года.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Температура под утро не опустилась ниже +22,8°C. Поэтому превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010-м, на 1,4°C", - рассказали специалисты.

С начала лета это уже 12-й температурный рекорд в столице.

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Это уже вторая ночь, устанавливающая "адский" рекорд в Киеве. Ночь на 12 июля стала самой теплой за весь период наблюдений. Температура тогда не опустилась ниже +22°С.