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понедельник, 23 декабря 2019 13:44

Немалая сумма может помешать демонтажу коммунистической символики из киевского памятника

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Немалая сумма может помешать демонтажу коммунистической символики из киевского памятника
Планируется демонтировать советскую символику с памятника "Родина-мать". Фото: 24tv

Планируют демонтировать коммунистическую символику со щита на памятнике "Родина-мать" в Киеве, однако этому может помешать немалая стоимость работ.

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, пишет interfax.

"В Институте Патона позавчера мне сообщили, что у них есть решение как демонтировать коммунистическую символику со щита, но оно будет очень дорогим", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве.

УИНП намерена обратиться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы предусмотреть в 2020 году финансирование на такие работы. Предварительно планируется провести общественные обсуждения, согласны граждане с большими затратами на такой проект.

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В Спадщанском лесу на Сумщине открыли первый в Украине Парк советского периода. Презентация состоялась в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.

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