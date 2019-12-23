Немалая сумма может помешать демонтажу коммунистической символики из киевского памятника

Планируется демонтировать советскую символику с памятника "Родина-мать". Фото: 24tv

Планируют демонтировать коммунистическую символику со щита на памятнике "Родина-мать" в Киеве, однако этому может помешать немалая стоимость работ.

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, пишет interfax.

"В Институте Патона позавчера мне сообщили, что у них есть решение как демонтировать коммунистическую символику со щита, но оно будет очень дорогим", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве.

УИНП намерена обратиться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы предусмотреть в 2020 году финансирование на такие работы. Предварительно планируется провести общественные обсуждения, согласны граждане с большими затратами на такой проект.

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