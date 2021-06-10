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четверг, 10 июня 2021 12:31

Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео

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Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Похитили бизнесмена иностранца в понедельник, 7 июня. Фото: pixabay.com

В Киеве на Подоле посреди улицы похитили владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Об исчезновении мужчины, который перестал выходить на связь, полиции сообщил его друг.

"Оказалось, что 7 июня 2021 года на столичном Подоле неизвестные похитили бизнесмена, гражданина Сербии Милована Рогановича", - говорится в посте.

На кадрах видно, что трое неизвестных в масках силой сажают мужчину в автомобиль.

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Под Киевом рэкетиры похитили 27-летнего бизнесмена и требовали надуманный долг в $2 млн. Банду рэкетиров, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевской области, задержала полиция.

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