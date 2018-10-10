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среда, 10 октября 2018 18:10

Недели изоляции и опытов: украинец едет на необитаемый остров

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Недели изоляции и опытов: украинец едет на необитаемый остров
Вадим Ивлев поедет в экспедицию на остров Дюси. Фото: facebook.com/ Вадим Ивлев

Киевлянин Вадим Ивлев станет участником экспедиции в труднодоступный район Тихого океана, на необитаемый остров Дюси, что в архипелаге Питкэрн.

Кроме него, в экспедиции будут участвовать путешественники из США, Бразилии, Германии, Новой Зеландии, США, Венгрии. Поездка продлится из 13 октября по 11 ноября, пишет "РБК-Украина".

В течение двух недель исследователи будут находиться в полностью необитаемом острове без удобств. Как уверяет Вадим Ивлев, примитивный душ и некоторое оборудование будет на корабле. Жить путешественники будут в палатках и пользоваться портативными электрогенераторами.

Главная особенность экспедиции - полная изолированность от всего. Члены экспедиции будут устанавливать различные типы радиосвязи в различных диапазонах, собирать образцы почвы и растений для изучения Национальным антарктическим научным центром Украины, который использует их в своих исследованиях в сфере изменения климата.

Последний раз подобная экспедиция проводилась в 2008 году. И на этом острове пока еще не побывал ни один украинец.

Остров Дюси путешественники посещают очень редко. Постоянных жителей на нем нет, а чтобы попасть туда, нужно иметь разрешение. Остров располагается на границе так называемого "кладбища космических станций". Там когда-то были затоплены станции "Мир" и "Тянонг-1", а еще - грузовые космические корабли "Прогресс", японские космические аппараты. В 2019 году здесь будет затоплена станция "Тянонг-2", а 2024 - МКС. Всего с 1971 по 2016 год в этой местности в разное время было затоплено более 263 космических аппаратов.

Вадим Ивлев не только путешественник, но и радиолюбитель и этнограф-любитель. Он участвовал в международной экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд в 2016 году. Киевлянин пишет статьи о путешествиях. Его книгу "Путешествие киевлянина океанией" выдадут в этом году.

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Дата
10
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