Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура

В Лукьяновском СИЗО в столице прокуратура провела проверку и внесла акты реагирования ответственным руководителям за выявленные нарушения конституционных прав заключенных.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"По результатам проверки, которая длилась в течение февраля-марта, установлены грубые нарушения требований законов. Администрацией изолятора нарушаются требования законодательства относительно раздельного содержания различной категории заключенных. В учреждении отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия для содержания большинства заключенных, имеют место факты переполнении камерных помещений", - говорится в сообщении.

В СИЗО также не хватает медпрепаратов, средств гигиены для реабилитации больных заключенных и собственных спальных мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО

Во время проверки почти во всех камерах обнаружили запрещенные для использования заключенными предметы.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла акты реагирования в адрес руководства Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и Центра охраны здоровья ДКВС Украины.

О ряде нарушений в Лукьяновском СИЗО сообщил Офис омбудсмена Украины. Выявили факты отсутствия у заключенных спальных мест. Они вынуждены спать по очереди или на полу камеры. Большинство камер, в частности, имеют избыточный зарешеченность окон, влажные и покрыты грибком стены. Заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Также зафиксировали многочисленные факты безвозмездного труда осужденных.