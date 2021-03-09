Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО

В Лукьяновском СИЗО в Киеве выявили ряд нарушений законодательства по обращению с заключенными и условиями их содержания.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена Украины.

Фото: Офис омбудсмена Украины

"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - говорится в отчете.

Большинство камер следственного изолятора имеют:

- влажные и покрыты грибком стены;

- избыточную зарешеченность окон;

- не обеспечены надлежащим искусственным освещением;

- боксы сборного отделения не отапливаются;

- заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом из-за отсутствия вентиляции и курение в камерах.

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По результатам повторной проверки также выявили факты отсутствия у заключенных спальных мест. Они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что "является грубым нарушением их права на надлежащее поведение и достоинство".

Также зафиксировали многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. Стоимость проживания там в сутки составляет 2 тыс. грн, за неделю - 8 тыс. грн, месяц - 12 тыс. грн. Ее создали в рамках пилотного проекта из обустройства платных камер в СИЗО.