Неадекват с гитарой ворвался в больницу и устроил драку с врачами

В Киеве в больницу ворвался неадекватный мужчина с гитарой. Фото: Telegram

В одну из столичных больниц ворвался неадекватный человек и устроил драку с врачами.

Об этом сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.

"В операционную одной из киевских больниц прорвался пьяный человек. При себе у него была гитара, но вместо песен он устроил драку с врачами, которые спасали чью-то жизнь", - говорится в сообщении.

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Причины такого поведения мужчины остаются неизвестными.

Чтобы задержать его вызвали муниципалов, которые и отвезли мужчину в полицию.

В Николаеве мужчине стало плохо и прохожие вызвали ему "скорую". Уже возле больницы он напал на медиков и покусал их.