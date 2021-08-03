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вторник, 03 августа 2021 21:02

Не забудем, не простим: в Киеве проходит акция памяти Шишова
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В Киеве возле посольства Беларуси началась акция, посвященная памяти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Люди скандируют: "Не забудем, не простим" и "Жыве Беларусь". Об этом сообщает Корреспондент.

"На акцию пришла гражданская жена Шишова. Она пьет воду и не хочет общаться с журналистами из-за плохого самочувствия", - говорится в сообщении.

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Напротив белорусского посольства у креста - фотографии Шишова и других погибших оппозиционеров в цветах и ​​лампадках.

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова. Фото: glavcom
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова. Фото: glavcom
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова. Фото: glavcom
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова. Фото: glavcom

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Организация, которую возглавлял Шишов, оказывает помощь белорусам, которые бежали в Украине, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

3 августа тело Шишова обнаружили в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нем.

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03
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