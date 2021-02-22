Не протолкнуться: показали коллапс в столичном метро

В понедельник утром, 22 февраля, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Харьковская. Возле турникетов в час пик образовалась огромная очередь из пассажиров.

Соответствующее фото распространили в Telegram-канале "Дарница Live".

Автор: "Дарниця Live" Причина таких скоплений на станции метро - работа только 1-го вестибюля

"Из-за закрытия одного из вестибюлей на метро Харьковской образовалась большая очередь. Также, по непонятным причинам, на входе в метро открыта лишь одна из 4 дверей", - говорится в посте.

На фотографии видно, что пассажиры совсем не соблюдаются социальной дистанции.

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Вестибюль №2 станции метро Харьковская в Киеве закрыли 20 февраля. Не будет работать 4 дня. Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца.