Не протолкнуться: показали коллапс в столичном метро

В понедельник утром, 22 февраля, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Харьковская. Возле турникетов в час пик образовалась огромная очередь из пассажиров.
Соответствующее фото распространили в Telegram-канале "Дарница Live".
"Из-за закрытия одного из вестибюлей на метро Харьковской образовалась большая очередь. Также, по непонятным причинам, на входе в метро открыта лишь одна из 4 дверей", - говорится в посте.
На фотографии видно, что пассажиры совсем не соблюдаются социальной дистанции.
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Вестибюль №2 станции метро Харьковская в Киеве закрыли 20 февраля. Не будет работать 4 дня. Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца.
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