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пятница, 26 марта 2021 19:15

Не подавал признаков жизни: спасатели реанимировали кота-погорельца

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В Киеве огнеборцы спасли из пожара кота, который не подавал признаков жизни.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Автор: ГСЧС Украины
  Огнеборцы спасли кота, который не подавал признаков жизни
Огнеборцы спасли кота, который не подавал признаков жизни

Отмечается, что возгорание возникло в квартире на просп. Отрадном утром 26 марта.

"В ходе разведки (квартиры. - Gazeta.ua) спасатели заметили, что на диване, в охваченном дымом помещении, лежит котик и практически не подает признаков жизни. Бойцы вынесли четвероногого на свежий воздух, сразу смочили водой и дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе", - говорится в сообщении.

Автор: ГСЧС Украины
  Коту дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе
Коту дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе

Когда пожар ликвидировали, на место прибыли владельцы квартиры.

Они поблагодарили пожарных за спасение любимца и направились в ветеринарную клинику, чтобы окончательно убедиться, что жизни кота ничего не угрожает.

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В киевской ГСЧС "служит" пушистый работник. Кота Чиваса спас Артур Моркотенко и поселил его в своем кабинете. С него сделали настоящего спасателя - сшили униформу и дали звание майора.

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