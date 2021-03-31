Названа дата отключения отопления в Киеве

Централизованное отопление в столичных жилых домах начнут отключать с 5 апреля.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней", - отметил Кличко.
Он добавил, что по прогнозу синоптиков уже с этой недели среднесуточная температура будет выше 8℃. Это является основанием для отключения отопления.
Но больницы, садики и школы столицы и в дальнейшем будут отапливаться. Выключать теплоснабжение там будут только по заявкам руководителей учреждений.
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Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может повлечь перебои с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов.
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