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среда, 31 марта 2021 13:41

Названа дата отключения отопления в Киеве

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Названа дата отключения отопления в Киеве
В Киеве завершается отопительный сезон. Фото: УНИАН

Централизованное отопление в столичных жилых домах начнут отключать с 5 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней", - отметил Кличко.

Он добавил, что по прогнозу синоптиков уже с этой недели среднесуточная температура будет выше 8℃. Это является основанием для отключения отопления.

Но больницы, садики и школы столицы и в дальнейшем будут отапливаться. Выключать теплоснабжение там будут только по заявкам руководителей учреждений.

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Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может повлечь перебои с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов.

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