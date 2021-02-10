Названа дата массового подорожания проезда в пригородных маршрутках Киева

В Киеве снова дорожают пригородные маршрутки. Фото: УНИАН

Очередное подорожание проезда в части пригородных маршруток Киева стоит ожидать после Дня влюбленных.

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

"Могу вам сказать, что после 14 февраля в Киевской области подорожает намного больше маршруток, будет более массовое", - сказал Павленко в комментарии для "Сегодня".

Скорее всего, это будет последняя волна роста тарифов, добавил он.

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С 6 февраля 2021 года на 3 грн уже возросла стоимость проезда на пригородных маршрутках Киева. Причины - рост цен на топливо, увеличение минималки и карантинные ограничения.