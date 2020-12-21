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понедельник, 21 декабря 2020 15:35

Назвали возможные суммы доплат столичным медикам

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Назвали возможные суммы доплат столичным медикам
В Киеве хотят ввести дополнительные выплаты медикам. Фото: УНИАН

Во вторник, 22 января, на внеочередном заседании Киевсовета депутаты планируют рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 года доплат медикам коммунальных больниц Киева. .

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Речь идет о ежемесячные надбавки к зарплате, которую теперь по реформе медикам выплачивает государство. Предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно дополнительно к своей зарплате врачи получали 5 тысяч гривен медсестры - 4 тысячи, младший медперсонал - 2 тысячи", - сказал глава столицы.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян" - в следующем году такую ​​финансовую помощь будут получать 30 тыс. медицинских работников столицы.

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Правительство поддержало законопроект №4464, который предусматривает льготы и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

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21
декабря

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