Назвали самые редкие и популярные имена детей, рожденных в Киеве в 2018 году

Названы самые популярные и довольно редкие имена киевских младенцев. Фото: Tiko

Названы самые популярные и довольно редкие мужские и женские имена детей рожденных в Киеве в первом полугодии 2018 года.

Отмечается, что за данный период в столице родилось 8869 мальчиков и 8188 девочек. Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, передает пресс-служба органа.

Как сообщают в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, самыми популярными женскими именами в этом полугодии стали - София, Злата, Мария, Милана, а для мальчиков - Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детскую футбольную команду в Таиланде выписали из больницы

Среди необычных имен - Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра для девочек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария для мальчиков.

В интернете выложили фото детей, которые жили в галицком городке Янов, современное Ивано-Франково Яворивского района в начале ХХ в. Дети на фото одеты по последней моде.