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пятница, 26 февраля 2021 08:30

Назвали причины безработицы среди молодежи

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Назвали причины безработицы среди молодежи
Сейчас на 1 свободное рабочее место в Киеве находится по 3 претендента. Фото: pixabay.com

Молодые люди в возрасте до 35 лет составляют треть зарегистрированных безработных в столице.

Столько же граждан в возрасте от 35 до 44 лет, сообщили в Киевском городском центре занятости. Сейчас на 1 свободное рабочее место в Киеве находится по 3 претендента.

"Основными причинами безработицы среди молодежи являются недостаточный уровень взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, отсутствие у молодых специалистов необходимой квалификации и завышенные требования к заработной плате", - отмечают в городском центре занятости.

С начала 2021 года услугами Киевского центра занятости воспользовались 11 тыс. молодых человек. Среди безработной молодежи - 82% служащих, 16% рабочих и 2% лиц без профессии или специальной подготовки. 10,9% молодых людей перед тем, как обратились в службу занятости не работали более года.

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В октябре - декабря 2020 года уровень безработицы украинцев достиг 10%. Причиной стало повышение уровня заболеваемости осенью и новые карантинные ограничения.

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