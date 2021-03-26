Назвали главных нарушителей карантина в Киеве

В Киеве власти назвали злостных нарушителей карантина. Фото: УНИАН

В Киеве маршрутные такси массово нарушают правила перевозки пассажиров в условиях карантина.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы проводим ежедневный мониторинг, работает 20 мобильных групп с участием нацполиции, районных администраций, муниципальной охраны. В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию. Невозможно, потому что это не контролируется со стороны субъектов, осуществляющих перевозки", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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Он добавил, что госорган, который выдает маршрутчикам лицензии, не контролирует соблюдение правил.

"2-й день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны Укртрансбезопасности не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17-34 тыс. грн на перевозчиков", - отметил Рубан.

С сегодняшнего дня, 26 марта, в столичных маршрутках запланированы массовые рейды. Их будут проводить из-за несоблюдения карантина частными перевозчиками. Наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки.