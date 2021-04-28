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среда, 28 апреля 2021 15:15

Наряды силовиков будут массово прочесывать улицы и кладбища Киева

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Наряды силовиков будут массово прочесывать улицы и кладбища Киева
Предупредили о масштабных рейдах силовиков на улицах. Фото: УНИАН

В Киеве правоохранители буду усиленно следить за соблюдением карантинных правил на улицах. В частности, на Пасху и в поминальные дни.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Будут организованы дополнительные патрули Нацполиции и Муниципальной охраны. В частности, они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. А во время Пасхальных праздников и поминальных дней будут контролировать ситуацию возле религиозных учреждений и на городских кладбищах", — отметил Кличко.

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Напомним, 23 апреля Киев ввел новые карантинные ограничения на Пасху. Дополнительные запреты приняли на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям. Всем конфессиям рекомендовали проводить богослужения в онлайн-режиме и придерживаться карантинных мероприятий в храмах. А освящение пасхальных корзин осуществлять на улице, с соблюдением дистанции между людьми.

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