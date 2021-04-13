Нардеп спрогнозировал выход Киева из красной зоны

Радуцкий спрогнозировал выход Киева из красной зоны уже в ближайшее время. Фото: УНИАН

В Киеве улучшилась ситуация с количеством госпитализированных Covid-пациентов, поэтому вскоре столица сможет выйти из красной зоны карантина.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет "РБК-Украина".

"Локдаун медленно уменьшает количество (больных. - Gazeta.ua). Но радует, что те области, которые полностью соблюдали требования локдауна, в частности Закарпатская, вышли на нормальные показатели и уже не в красной зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из красной зоны выйдет Киев. Уже 5-6-й день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - сказал Радуцкий.

В общем в Украине ситуация по распространению Covid плохая, поэтому он поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников, добавил Радуцкий.

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Но по данным Центра общественного здоровья, динамика госпитализаций в Киеве тяжелых больных до сих пор критическая. В городе фиксируют превышение эпидпорога на уровне 119,8%.

Чтобы карантин ослабили, уровень госпитализаций должен достичь отметки 60 на 100 тыс. населения. За последние трое суток показатели выше.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.