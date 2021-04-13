Нардеп спрогнозировал выход Киева из красной зоны

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 423
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 324
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 756
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3744
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1107
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2907
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 936
Фото
Все фото
7
8
8
3
5
&quot;Эпицентр&quot; не соблюдал карантин в Киеве
"Эпицентр" не соблюдал карантин в Киеве
Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.
Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.
Со столичных улиц убрали нашествия МАФов: фото до и после
Со столичных улиц убрали нашествия МАФов: фото до и после
Под Киевом цистерна &quot;раздавила&quot; авто, движение заблокировали
Под Киевом цистерна "раздавила" авто, движение заблокировали
Поймали банду наркоторговцев с &quot;товаром&quot; на 11 млн
Поймали банду наркоторговцев с "товаром" на 11 млн
Видео
Все видео
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Таксист "феерично припарковался" на автомобиле: появилось видео
Таксист "феерично припарковался" на автомобиле: появилось видео
Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения
Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 423
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2907
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 774
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 855
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 15:06

Нардеп спрогнозировал выход Киева из красной зоны

  Комментировать
Нардеп спрогнозировал выход Киева из красной зоны
Радуцкий спрогнозировал выход Киева из красной зоны уже в ближайшее время. Фото: УНИАН

В Киеве улучшилась ситуация с количеством госпитализированных Covid-пациентов, поэтому вскоре столица сможет выйти из красной зоны карантина.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет "РБК-Украина".

"Локдаун медленно уменьшает количество (больных. - Gazeta.ua). Но радует, что те области, которые полностью соблюдали требования локдауна, в частности Закарпатская, вышли на нормальные показатели и уже не в красной зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из красной зоны выйдет Киев. Уже 5-6-й день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - сказал Радуцкий.

В общем в Украине ситуация по распространению Covid плохая, поэтому он поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников, добавил Радуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА рассказали, когда возобновят прием первоклашек в школы

Но по данным Центра общественного здоровья, динамика госпитализаций в Киеве тяжелых больных до сих пор критическая. В городе фиксируют превышение эпидпорога на уровне 119,8%.

Чтобы карантин ослабили, уровень госпитализаций должен достичь отметки 60 на 100 тыс. населения. За последние трое суток показатели выше.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардеп спрогнозировал выход Киева из красной зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 12933
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 8640
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7452
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4590
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4248
Новости Киева
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации
Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации Просмотров: 45
Патанатомы без взятки не отдавали тело умершей от Covid-19
Патанатомы без взятки не отдавали тело умершей от Covid-19 Просмотров: 342
83-летняя пенсионерка отдала полмиллиона, чтобы "отмазать" внучку
83-летняя пенсионерка отдала полмиллиона, чтобы "отмазать" внучку Просмотров: 261
Возле столичных кафе и ресторанов появятся летние площадки
Возле столичных кафе и ресторанов появятся летние площадки Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 6721
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть