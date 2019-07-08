Нардеп Береза "борется" против мусорного завода, постройку которого давно опровергли в КГГА

Народный депутат Борислав Береза перед выборами озаботился проблемами 213-го мажоритарного округа на Троещине в Киеве и одной из целей своей программы он назвал борьбу против нового мусороперерабатывающего комплекса, который якобы планируют строить в Деснянском районе Киева.

При этом в КГГА опровергают планы о строительстве в Киеве завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев. Его слова также подтверждал еще один заместитель Кличко Дмитрий Давтян в официальном заявлении.

Отмечается, что на конкурс по строительству комплекса, который состоялся еще в 2018 году, не было подано ни одной заявки и реализацию проекта киевским властям пришлось отложить.

По словам городских властей, планы о строительстве комплекса мощностью 700 тысяч тонн в год до сих пор есть, его проектирование уже начато, а в рамках регионального плана управления отходами даже отобраны потенциальные земельные участки. Однако при этом территории возле ТЭЦ-6 на Троещине среди этих участков не рассматриваются.