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понедельник, 02 августа 2021 16:38

Нападающим на танцора Дорофеевой оказался сотрудник УГО

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  Мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Фото: Скриншот
Мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Фото: Скриншот

Мужчина, избивший танцора украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения, оказался военнослужащим УГО Украины.

Об этом сообщается на странице Управления государственной охраны Украины в Facebook.

"Сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что будут содействовать проведению досудебного расследования.

"Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгения", - отметили в УГО.

Ранее певица Надя Дорофеева заявила, что неизвестный избил ее танцора Евгения. В тот день парень с друзьями вышли из клуба "Лифт".

У него было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Униан
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