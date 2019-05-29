Наглому герою парковки разрисовали автомобиль

Автор: telegram.org В Киеве неизвестные оставили оскорбительную надпись на припаркованном задним колесом на газоне элитном авто

В Киеве неизвестные оставили оскорбительную надпись на припаркованном задним колесом на газоне элитном авто.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Киев оперативный".

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"А вы знали, что в новых Mercedes такая надпись появляется автоматически, когда автомобиль выкупает, что владелец припарковался не очень и не хочет быть осквернен через него?", - говорится в подписи к фото.

В новом многоуровневом паркинге возле терминала D международного аэропорта "Борисполь" будут действовать 2 типа тарифов.