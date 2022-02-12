Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео

В Киеве начался Марш единства за Украину. Стартовал от парка им. Тараса Шевченко, куда пришли тысячи людей. Все идут к аллеи Героев Небесной Сотни.
Они держат государственные флаги и плакаты: "Вон с Крыма и Донбасса, русские оккупанты!", скандируют "Слава Украине - Героям слава!", "Україна понад усе!". Вышли продемонстрировать единство украинцев перед вероятной полномасштабной агрессией со стороны России, говорят участники шествия, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.
Марш организовали общественные организации "Вільні люди", "Гонор", "Рух опору капітуляції". Призывал присоединиться к шествию на своих страницах в соцсетях активист Сергей Стерненко.
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"Над Украиной нависла экзистенциальная угроза: Россия собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета. В это тревожное время украинцы должны бросить противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы. Сейчас не важно, какую политическую силу каждый поддерживает, к каким организациям или экономическим убеждениям относит себя. Сейчас важно, чтобы мы все вместе выступили в защиту Украины", - говорится на странице в фейсбуке, где анонсировался Марш единства.
5 февраля Марш единства прошел в Харькове. На улицы вышли тысячи горожан с флагами Украины. Прошлись от площади Конституции до площади Свободы. Во время шествия скандировали лозунги – "Украина превыше всего!", "Слава Украине – Героям слава!". Затем люди провели народное вече, где выразили готовность противостоять агрессору, если он решится на полномасштабную войну с Украиной.
Накануне акции марш хотели запретить городские власти. Убеждали, что его опасно проводить из-за высокой вероятности провокаций и вспышки коронавируса в Украине. Однако суд отклонил два иска мэрии о запрете шествия.
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