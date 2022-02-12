Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео

В Киеве начался Марш единства за Украину. Стартовал от парка им. Тараса Шевченко, куда пришли тысячи людей. Все идут к аллеи Героев Небесной Сотни.

Они держат государственные флаги и плакаты: "Вон с Крыма и Донбасса, русские оккупанты!", скандируют "Слава Украине - Героям слава!", "Україна понад усе!". Вышли продемонстрировать единство украинцев перед вероятной полномасштабной агрессией со стороны России, говорят участники шествия, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Лилия МЫЦКО

Марш организовали общественные организации "Вільні люди", "Гонор", "Рух опору капітуляції". Призывал присоединиться к шествию на своих страницах в соцсетях активист Сергей Стерненко.

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"Над Украиной нависла экзистенциальная угроза: Россия собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета. В это тревожное время украинцы должны бросить противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы. Сейчас не важно, какую политическую силу каждый поддерживает, к каким организациям или экономическим убеждениям относит себя. Сейчас важно, чтобы мы все вместе выступили в защиту Украины", - говорится на странице в фейсбуке, где анонсировался Марш единства.

5 февраля Марш единства прошел в Харькове. На улицы вышли тысячи горожан с флагами Украины. Прошлись от площади Конституции до площади Свободы. Во время шествия скандировали лозунги – "Украина превыше всего!", "Слава Украине – Героям слава!". Затем люди провели народное вече, где выразили готовность противостоять агрессору, если он решится на полномасштабную войну с Украиной. Накануне акции марш хотели запретить городские власти. Убеждали, что его опасно проводить из-за высокой вероятности провокаций и вспышки коронавируса в Украине. Однако суд отклонил два иска мэрии о запрете шествия.