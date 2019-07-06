 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 297
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Просмотров: 1836
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 387
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 801
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1971
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2008
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5445
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2997
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
4
5
8
6
4
Начали устанавливать опоры Шулявского моста
Начали устанавливать опоры Шулявского моста
В метро открыли стеклянный офис полиции
В метро открыли стеклянный офис полиции
В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Подозреваемый в педофилии учитель покончил с собой
Подозреваемый в педофилии учитель покончил с собой
Видео
Все видео
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
День без пластика: для чего надо отказаться от полиэтилена
День без пластика: для чего надо отказаться от полиэтилена
Киев и область накрыла гроза
Киев и область накрыла гроза
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1593
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1782
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2322
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 621
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
суббота, 06 июля 2019 11:50

Начали устанавливать опоры Шулявского моста
4

  Комментировать

Рабочие в Киеве начали устанавливать опоры Шулявского моста
Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА
Рабочие в Киеве начали устанавливать опоры Шулявского моста
Рабочие в Киеве начали устанавливать опоры Шулявского моста
Рабочие в Киеве начали устанавливать опоры Шулявского моста

5 июля в Киеве рабочие начали устанавливать опоры нового Шулявского моста.

Ежедневно на строительстве задействовано более 100 сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Шулявском мосту возникли проблемы: строительство затягивается

"Кроме сооружение опор, параллельно выполняются работы по перекладке инженерных сетей водопровода, ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации, газопровода, кабелей связи и укрупнение на стапелях металлоконструкции пролетов путепровода", - сообщает в Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Кроме этого, на стройплощадке завершили устройство буронабивных свай. В ведомстве уверяют, что все работы проводят по графику.

3 июля процесс строительства Шулявского путепровода затянулся из-за торможения вопрос о сносе 5-го цеха завода "Большевик"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали устанавливать опоры Шулявского моста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Допомагають схуднути та продовжують життя: користь від поцілунків

Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

Вакцину испытали на покусанному мальчику

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 57320
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 22743
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 21577
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 20961
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 20565
Новости Киева
Где в Киеве ловят больше всего пьяных водителей
Где в Киеве ловят больше всего пьяных водителей Просмотров: 306
В метро открыли стеклянный офис полиции
В метро открыли стеклянный офис полиции
5
 Просмотров: 531
14-летний парень подстрелил брата
14-летний парень подстрелил брата Просмотров: 207
Эвакуированое авто теперь можно найти через смартфон
Эвакуированое авто теперь можно найти через смартфон Просмотров: 81
Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве
Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве Просмотров: 144
Больше всего комментируют
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
6
Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора
6
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах
3
России ничего не светит с Украиной - Bloomberg
Голосов: 5288
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua