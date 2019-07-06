Начали устанавливать опоры Шулявского моста

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

5 июля в Киеве рабочие начали устанавливать опоры нового Шулявского моста.

Ежедневно на строительстве задействовано более 100 сотрудников.

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"Кроме сооружение опор, параллельно выполняются работы по перекладке инженерных сетей водопровода, ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации, газопровода, кабелей связи и укрупнение на стапелях металлоконструкции пролетов путепровода", - сообщает в Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Кроме этого, на стройплощадке завершили устройство буронабивных свай. В ведомстве уверяют, что все работы проводят по графику.

3 июля процесс строительства Шулявского путепровода затянулся из-за торможения вопрос о сносе 5-го цеха завода "Большевик"