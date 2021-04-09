Набор первоклассников в школы остановили

В Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за Covid-ситуации.
Соответствующее решение Департамента образования и науки обнародовали на сайте КГГА.
В документе отмечается, что решение приняли в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и в целях предотвращения распространения коронавируса.
На сколько процесс отсрочили, неизвестно.
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5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Все школы города перешли на дистанционный формат обучения. Закрыты и садики.
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