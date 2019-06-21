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пятница, 21 июня 2019 16:42

На выходных в Киеве ограничат движение метрополитена

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На выходных в Киеве ограничат движение метрополитена
На время мероприятий в центре города перекроют станции метро. Фото: "Центр транспортных стратегий"

22-23 июня в центре Киева изменится работа станций метрополитена Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная.

22 июня с 18:00 до окончания работы на вход/выход закроют станции Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта. Станции будут работать только в режиме пересадочного узла, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий в центе Киева закроют на вход/выход станции метро Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта. Поезда будут проезжать эти станции без остановок.

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С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют станцию ​​метрополитена Театральная. Она будет работать в режиме пересадочного узла.

Станции будут закрывать для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

В марше равенства призвали принять участие президента Владимира Зеленского. Видеообращение к нему опубликовали в Facebook организаторы КиевПрайд-2019. Активисты заявили, что поддерживают позицию главы государства о человеке как наибольшей ценности для государства.

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Дата
21
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