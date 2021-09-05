На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали 18 млн грн

Бизнес за сутки собрали 18 млн грн. Фото: "Главком"

Украинские предприниматели за день собрали 18 млн грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве.

"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. До 1 миллиона гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы", - написал в Facebook основатель компании Rozetka Владислав Чечеткин.

Средства выделили Monobank, "ПриватБанк", "Альфа-Банк Украина", "Райффайзен Банк", ПУМБ, SD Capital, "Новая почта", Dragon Capital, ENSO и другие.

Чечеткин добавил, что еще десятки средних и малых бизнесов и простых людей сделали пожертвования на восстановление костела.

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"Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими совместными усилиями. Верю, как никогда, в украинский бизнес. И горжусь быть частью украинского общества", - сказал предприниматель.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. С органа пошел дым, а затем его охватило пламя. К сожалению сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. Были потеряны драгоценные минуты.