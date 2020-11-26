На Троещине продавщица веником выгоняла вора. Курьез попал на видео

"Покупателем", вероятно, был бездомный. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Троещине мужчина наворовал товаров в продуктовом магазине прямо на глазах у продавщицы.

Видео с камер наблюдения распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Битва за еду", - говорится в описании видео.

Когда мужчина зашел в магазин, его сразу попыталась выгнать продавщица. Он, не реагируя, начал набивать карманы сладостями, которые лежали на прилавке. Продавщица вышла на улицу, чтобы позвать на помощь. В руках держала веник. На выходе "покупатель" украл еще несколько товаров и исчез.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охранники избили покупателя, перепутав его с вором масла

Пользователи сети прокомментировали инцидент:

"Когда очень есть захотел".

"Суровый житель Трои..."

"Всегда покупаю все в упаковке, так как фиг его знает, кто там руками брал печенье".

"Человек к локдауну готовится. С его навыками - на укладку асфальта или эстафету Олимпийских игор".

"В условиях Covid, только за хранение открытой продукции надо жестко наказывать. Наплевательское отношение к людям со стороны владельцев торговой точки".

Видео можно посмотреть по ссылке.

До 4,5 лет тюрьмы осудили мужчину из Винницкой области, который украл из АТБ 3 банка лососевой икры.