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воскресенье, 27 июня 2021 04:10

На территории Лесного кладбища проходят обыски: что происходит

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На территории Лесного кладбища проходят обыски: что происходит

В помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища в субботу, 26 июня, проходят обыски правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В частности, обыски продолжаются как на территории СКП, так и территории, являющейся частью Лесного кладбища, а также дома у руководящего состава предприятия", — отмечается в сообщении.

По предварительной информации СКП, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.

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"По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства", — сообщили в КГГА.

23 июня в магазинах "Все.Свои" и на складе провели обыски. Сотрудники ДФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и наличные средства.

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