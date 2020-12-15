На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано

Причины падения неизвестны. Фото: "Вечерний Киев"

Сегодня, 15 декабря, на Шулявском путепроводе столицы одновременно упали 3 опоры дорожного освещения.

В связи с падением движение ограничили в направлении станции метро Дорогожичи, сообщила патрульная полиция города.

Как сообщают очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу парализовано. Один из столпов задел авто во время движения, пишет "Вечерний Киев".

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В коммунальном предприятии, которое является заказчиком реконструкции транспортной развязки, отметили, что строительство на Шулявском путепроводе еще незавершенное.

"На месте уже работает аварийная бригада, чтобы поднять опоры и восстановить движение транспорта. В причинах падения опор будем разбираться", - рассказала пресс-служба Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева для "Сегодня".

6 октября в Киеве открыли проезд по 2 обновленным путепроводам - на пересечении ул. Богатырской с Оболонского просп. и просп. Степана Бандеры.