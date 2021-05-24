На Шулявском мосту посреди дороги бьет "фонтан"

На реконструированном мосту забил "источник". Фото: "Сегодня"

В понедельник, 24 мая, на реконструированном Шулявском путепроводе Киева произошла утечка воды из канализационного люка.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Варианты три: 1. Предусмотрительные строители вывели очень странный дренаж. 2. Прорвало трубу. 3. Ваш вариант", - говорится в описании видео.

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Коммунальные службы выясняют причины образования фонтана. Но на 90% уверены, что причина появления воды из-под люка - переполнена река Лыбидь, сообщила пресс-служба Киевавтодора для "Сегодня".

Во время дождя в подземную реку попадает вода из половины районов Киева и выходит в разных местах на поверхность через канализационные люки. Такие фонтанчики часто замечают, например, возле цирка и ТЦ "Гулливер".

"Нужно ждать, когда спадет вода", - отметили коммунальщики.

20 мая в Киеве на Демиевке произошел мощный прорыв трубы с горячей водой. Гигантский фонтан кипятка крушил машины и заливал улицу.