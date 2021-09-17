На столичные маршрутки начали "охотиться" инспекторы с боди-камерами

В пятницу, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
"Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах температурного режима в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое", - написал Усов в Telegram
По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут постоянно "вооруженные" включенными боди-камерами.
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Чиновник подчеркнул, что в случае необходимости КПС могут снова распустить.
"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже полностью уволили. Если надо будет - уволим и следующий", - подчеркнул Усов.
Для контроля температурного режима в салонах маршруток Киева Коммунальная служба перевозок приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки ГП "Укрметртестстандарт". Инспекторы предприятия смогут фиксировать превышение предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне зимой.
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