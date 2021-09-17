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пятница, 17 сентября 2021 10:15

На столичные маршрутки начали "охотиться" инспекторы с боди-камерами
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В пятницу, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Фото: КГГА

"Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах температурного режима в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое", - написал Усов в Telegram

По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут постоянно "вооруженные" включенными боди-камерами.

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Чиновник подчеркнул, что в случае необходимости КПС могут снова распустить.

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже полностью уволили. Если надо будет - уволим и следующий", - подчеркнул Усов.

Для контроля температурного режима в салонах маршруток Киева Коммунальная служба перевозок приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки ГП "Укрметртестстандарт". Инспекторы предприятия смогут фиксировать превышение предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне зимой.

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