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четверг, 16 декабря 2021 09:33

На столичном бульваре Шевченко ограничили движение

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На столичном бульваре Шевченко ограничили движение
На бульваре будут менять трубы. Фото: "Сегодня"

На столичном бульв. Шевченко по направлению к Бессарабской пл. в четверг утром частично ограничили движение в связи с риском повторного обвала асфальтного покрытия.

Это произошло из-за падения давления в водопроводе, сообщила Киевская городская государственная администрация.

"На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади", – говорится в сообщении.

Киевводоканал будет менять часть трубопровода.

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"В настоящее время движение по бульвару Шевченко ограничено частично. Но в зависимости от масштабов работ, возможно полное перекрытие проезда", – добавили в КГГА.

12 декабря вечером в центре Киева на бульв. Шевченко провалился асфальт. За ночь дорогу отремонтировали, но риск провала остается.

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Дата
16
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