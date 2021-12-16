На столичном бульваре Шевченко ограничили движение

На столичном бульв. Шевченко по направлению к Бессарабской пл. в четверг утром частично ограничили движение в связи с риском повторного обвала асфальтного покрытия.
Это произошло из-за падения давления в водопроводе, сообщила Киевская городская государственная администрация.
"На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади", – говорится в сообщении.
Киевводоканал будет менять часть трубопровода.
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"В настоящее время движение по бульвару Шевченко ограничено частично. Но в зависимости от масштабов работ, возможно полное перекрытие проезда", – добавили в КГГА.
12 декабря вечером в центре Киева на бульв. Шевченко провалился асфальт. За ночь дорогу отремонтировали, но риск провала остается.
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