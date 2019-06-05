На столичной Куреневке запретили продавать мясо

Мясо, рыба и молоко, которые хранили в тепле, могут вызвать отравление или инфекцию. Фото: Free-Photos / Pixabay

С 8 июня на сельскохозяйственных ярмарках запретили продавать продукты, которые быстро портятся из-за жары. Об этом сообщают в госадминистрации Подольского района.

В частности, запрет распространяется на ярмарку возле Куреневского парка по адресу проспект Степана Бандеры.

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В связи с угрозой отравления и пищевых инфекций не рекомендуется покупать на ярмарках и рынках мясные, рыбные и молочные продукты.

С начала года свинина выросла в цене на 5,46%.Также подорожали другие виды мяса, овощи, рис, сахар и хлеб. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного барометра.