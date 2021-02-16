На СТО жестоко поиздевались над мужчиной из-за автомобильной царапины

В Киеве на просп. Отрадном 28-летнего мужчину избили и удерживали в наручниках на станции технического обслуживания автомобилей.
На СТО киевлянин приехал вернуть машину Skoda Fabia, которую брал в аренду на месяц, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.
По предварительной информации, причиной конфликта стали царапины на автомобиле.
"Мужчину избили и несколько часов держали в наручниках", - сказал собеседник.
Другие обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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2 мужчины совершили дерзкий грабеж в Киеве. Они приковали потерпевшего наручниками к перилам лестницы, отобрали рюкзак и сбежали.
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