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вторник, 08 декабря 2020 17:18

На станции метро Шулявская начался капитальный ремонт

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На станции метро Шулявская начался капитальный ремонт
Станцию метро Шулявская капитально ремонтируют. Фото: metro.kiev.ua

На станции метро Шулявская начали капитальный ремонт. После она станет более доступной для маломобильных групп населения.

Об этом сообщил Валентин Осипов, директор Департамента транспортной инфраструктуры.

"В рамках ремонта на станции обустроят тактильные полосы, заменят двери входной группы на новые с увеличенной шириной дверных полотен, обновят систему громкоговорящей связи, навигации и установят тактильные указатели для людей с нарушениями зрения", - рассказал он.

Также установят новые турникеты на станциях Сырец и Площадь Льва Толстого.

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В этом году были капитально отремонтированы 2 станции метрополитена - Лукьяновская и Сырец. Обе стали более инклюзивными.

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Дата
08
декабря

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