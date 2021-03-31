На станции Дарница украли кабель - часть поездов задерживается

Пассажиры в ожидании электрички. Фото: "Киев Оперативный"

8 поездов дальнего следования и пригородные, которые проходят станцию Дарница в Киеве, задерживаются на 1-2 ч.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытый сигнал светофора на станции Дарница поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика. Прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения - до 2 часов", - говорится в сообщении.

Задерживаются следующие поезда:

- №150 Ходоров - Полтава +1.02;

- №1/2 Ходоров - Константиновка +0.52;

- №137 Сватово - Хмельницкий + 1.04;

- №19/20 Попасная - Киев - ожидается на + 0.20;

- №712 Киев - Константиновка - из Киева +0.20.

Пригородные поезда:

- №6902 Киев-Нежин + 0.52;

- №6804 Киев-Яготин + 0.53;

- №6901 Нежин-Киев + 1.13.

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Несмотря на красные зоны карантина Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда в Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве.