На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля

15 ноября в Киеве на Софиевской площади прошла акция "Пустые стулья" в поддержку украинских заложников Кремля. Мероприятие организовывает в этот день в течение четырех лет украинский "ПЕН-клуб".

Фото: Дмитрий Анохин

"На акции размещено более 100 стульев. Среди имен пленных и политзаключенных есть таблички с надписью "Имя неизвестное". Это символичная табличка. Говорит о том, что мы, к сожалению, не знаем точных цифр. В ОРДЛО находятся в плену свыше 300 украинцев, а в оккупированном Крыму и в российских тюрьмах - 127, из них 89 - крымские татары", - говорит исполнительный директор Украинского ПЕН Татьяна Терен.

В акции приняли участие: писатель Андрей Курков, актриса и телеведущая Наталья Сумская, певица Кристина Соловий, кинорежиссер Ирина Цилык и другие.

Участники читали письма политзаключенным, которые накануне написали.

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Наталья Сумская спела песню на татарском языке под названием "Депелер шума шума".

"Сегодня мы зачитывали свои письма, которые будут переданы и доставлены нашим политзаключенным. Существует компьютерная система, где можно написать письмо, однако на русском языке, проплатить количество написанных страниц, и в течение трех дней письмо будет доставлено арестованному", - говорит актриса Римма Зюбина.

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Украине известно о 301 гражданине нашей страны, которых незаконно "осудили" и содержат в местах лишения свободы ДНР и ЛНР. Еще 258 граждан числятся пропавшими без вести.