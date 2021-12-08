На случай войны: проверили состояние киевских убежищ и укрытий

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В Киеве 8 декабря начала работу комиссия по проверке сооружений двойного назначения, простейших укрытий и убежищ.

В ее состав вошли представители столичной ГСЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

В последние дни участились обращения граждан и СМИ в КГГА по поводу того, чтобы побывать на одной из проверок санитарно-технического состояния и комплектования таких сооружений.

8 декабря комиссия организовала проверку укрытий в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах. Проверяли их техническое состояние, наличие указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие местоположений объектов с интерактивной картой Google.

"При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание уделили проверке: входам и выходам, системе вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. Системам связи и оповещения, инженерным сетям и строительным конструкциям, а также другим необходимым аспектам, обеспечивающим нормальные условия жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 8 декабря киевский фонд защитных сооружений состоит из хранилищ и противорадиационных укрытий - 514 единиц, сооружений двойного назначения и простейшие укрытия - более 5 тыс. единиц.

Подобные проверки с представителями КГГА и спасателями будут проводить еще, чтобы "обеспечить необходимое количество и функционирование укрытий в случае необходимости".

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перебрасывает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом свидетельствуют новые данные американской разведки, которое международное информагентство Bloomberg опубликовало 25 ноября.