На реконструкцию Крещатика выделили один миллиард гривен

Реконструкция Крещатика начнется в следующем году. Фото: Слово и Дело

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал масштабную реконструкцию улицы Крещатик.

На ремонт из бюджета города уйдет более 1 миллиарда гривен. Об этом Кличко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Мне тоже не нравится Крещатик. В следующем году запланирована полностью реконструкция Крещатика. Довольно дорогое удовольствие – более 1 миллиарда гривен это будет стоить с учетом полностью всех переходов, изменение полностью плитки, изменение полностью концепции. И каштаны на Крещатике будут. Крещатик вы узнаете, но он будет абсолютно "старый новый" Крещатик", – рассказал Кличко.

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В прошлом году на Крещатике – от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого - в рамках благоустройства высадили 200 кустов и 50 деревьев можжевельника. Киевляне возмутились, что вместо традиционных каштанов появились хвойные деревья. Коммунальщики объяснили, что хвойные насаждения – временные. Их высадили контейнерным методом, так что со временем можно будет "легко пересадить в парки и скверы Киева". После реконструкции на Крещатике высадят именно каштаны.