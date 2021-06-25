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пятница, 25 июня 2021 16:45

На раскаленный Киев движется мощная непогода

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На раскаленный Киев движется мощная непогода
В Киеве объявили штормовое предупреждение. Фото: УНИАН

В пятницу, 26 июня, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается гроза, местами град и шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В Киеве днем порывы ветра 15-20 м/с - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться. Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Адская жара "стоит" в Киеве несколько дней. В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. 24 июня столбики термометра зафиксировали + 35,5°C. Такой жары в столице не было 97 лет.

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25
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