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четверг, 28 ноября 2019 21:50

На праздники в столице ограничат движение

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На праздники в столице ограничат движение
В центре Киева ограничат движение. Фото: "Цензор"

На новогодние праздники ограничили движение в центре Киева.

"Город уже готовится встречать Рождество и Новый год. Для проведения зимних массовых мероприятий мы изменили схему движения транспорта в центре столицы", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Движение транспорта запрещено по Владимирскому проезда - от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Ограничили движение транспорта по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

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Ограничение движения в центре города будет действовать до 26 января 2020 года.

26 ноября на Софийской площади в центре Киева начали готовиться к установлению елки.

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