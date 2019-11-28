На праздники в столице ограничат движение

В центре Киева ограничат движение. Фото: "Цензор"

На новогодние праздники ограничили движение в центре Киева.

"Город уже готовится встречать Рождество и Новый год. Для проведения зимних массовых мероприятий мы изменили схему движения транспорта в центре столицы", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Движение транспорта запрещено по Владимирскому проезда - от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Ограничили движение транспорта по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько выходных будет на новогодние праздники

Ограничение движения в центре города будет действовать до 26 января 2020 года.

26 ноября на Софийской площади в центре Киева начали готовиться к установлению елки.