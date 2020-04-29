На Подоле горел ресторан: он был закрыт на карантин

В Киеве горел ресторан. Фото: Сегодня

В Киеве на улице Сагайдачного возник пожар в здании, в котором расположено заведение. Оно пока не работает из-за введенного карантина.

На месте работают спасатели, которые пытаются потушить огонь, сообщает ТСН.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на первом этаже здания, где расположено закрытое на карантин заведение. Оттуда пока валит густой дым. Окна на втором этаже двухэтажного здания открыты.

На месте работают сотрудники ГСЧС, но пока никак событие не комментируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пепелище нашли тела двух мужчин

Напомним, на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области продолжается пожар.