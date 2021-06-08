На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора

В Киеве конфликт водителей завершился трагедией. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве на ул. Шота Руставели конфликт между водителем эвакуатора и Lexus завершился поножовщиной.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия. Пострадавшему на месте медики оказывают помощь. Полицейские разыскивают злоумышленника", - говорится в сообщении.

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Что стало причиной конфликта - пока неизвестно.

"Происшествие зарегистрировано в журнале учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация", - добавили в сообщении.

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