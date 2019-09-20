На Печерске пропал свет

В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии.
Света нет на Большой Васильковской, Антоновича, Лабораторной, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинской, Федерова, Владимиро-Лыбидской, Ямской, Ежи Гедройца, Владимирской, Немецкой, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский, сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".
Инцидент связан с аварийным отключением оборудования.
Свет обещают вернуть в час ночи 20 сентября.
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Напомним, в конце июля в Печерском районе также произошло массовое отключение света.
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