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пятница, 20 сентября 2019 00:12

На Печерске пропал свет

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На Печерске пропал свет
В Печерском районе Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. Фото: Обозреватель

В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии.

Света нет на Большой Васильковской, Антоновича, Лабораторной, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинской, Федерова, Владимиро-Лыбидской, Ямской, Ежи Гедройца, Владимирской, Немецкой, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский, сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Инцидент связан с аварийным отключением оборудования.

Свет обещают вернуть в час ночи 20 сентября.

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Напомним, в конце июля в Печерском районе также произошло массовое отключение света.

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