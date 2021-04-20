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вторник, 20 апреля 2021 14:03

На одну из главных площадей Киева ждет масштабная реконструкция

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На одну из главных площадей Киева ждет масштабная реконструкция
Площадь Победы в Киеве будут реконструировать до 2024 года. Фото: pixabay.com

В Киеве на пл. Победы реконструируют объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, чтобы сформировать высокоэффективную систему беспрепятственного и безопасного дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА

"По предварительной оценке экспертов Европейского инвестиционного банка, реконструкция позволит снизить аварийность на площади на 31%, стабилизирует и в дальнейшем уменьшит уровень травматизма и смертности", - говорится в сообщении.

На площади установят информационные табло переменной информации, стационарные видеокамеры с детектором скорости, детекторы транспорта и метеостанции.

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"Также на дороге обустроят направляющие островки на примыканиях - для сужения проезжей части в местах пешеходных переходов. На перекрестках - для канализации потоков, повышение островков безопасностей. Здесь обустроят притротуарные островки для остановок общественного транспорта и антипарковочные столбики. Появятся велодорожки, велостойки ожидания и велопарковки", - добавили в сообщении.

Реконструкция состоится путем привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и бюджета города. Продлится она до 2024 года.

Пл. Победы длиной около 3,2 км. Статистика ДТП на этом отрезке дороги свидетельствует о наличии аварийно-опасного участка. За 2017-2019 годы здесь произошло 1341 авария. Наиболее часто, в частности, столкновения транспорта и наезд на пешеходов.

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