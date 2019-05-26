На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол

В Киеве на новом пешеходном мосту треснула одна из секций стеклянного пола. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту одна из секций стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua и публикует соответствующие фото.

"Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, трещины появились на следующий день после открытия моста.

"Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия.", - пишут на ресурсе.

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Пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой открыли накануне. В церемонии принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Вместе они протестовали стеклянный пол на прочность.