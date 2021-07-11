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воскресенье, 11 июля 2021 20:30

На мосту Патона прорвало трубу - показали видео

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На мосту Патона прорвало трубу - показали видео
С середины моста течет вода. Фото: "Сегодня"

11 июля в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы.

"Столичные коммунальные службы заботятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", - написали в комментарии к видео.

На видео видно, что середины моста струится водопад.

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Киевводоканал пока официально не комментировал ситуацию.

В четверг, 20 мая, в Киеве на Демиевке произошел мощный прорыв трубы с горячей водой. Видео аварии распространили в Telegram-канале "Киев Оперативный". На кадрах видно, что огромный гейзер с грязной воды пульсирует гигантским потоком.

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Дата
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