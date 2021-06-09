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среда, 09 июня 2021 15:03

На мост Метро съехались взрывотехники, движение парализовано

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На мост Метро съехались взрывотехники, движение парализовано
Мост Метро полностью перекрыли, ищут взрывчатку. Фото: "Киев Оперативный"

В среду, 9 июня, полностью перекрыли движение по мосту Метро в Киеве якобы из-за минирования.

Об этом сообщила полиция Киева, пишет Obozrevatel.

Отмечается, что на пешеходной зоне моста обнаружили подозрительный предмет.

На месте работают патрули полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб и ведомств. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

Перекрытие моста существенно повлияло на трафик. На правом берегу столицы парализовано движение по центральным магистралям города.

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19 сентября 2019-го уроженец Крыма Алексей Белько заявил, что заминировал мост Метро. Это на несколько часов заблокировало движение. Во время переговоров с правоохранителями он требовал встречи со своей девушкой.

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