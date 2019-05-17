На Майдане соберутся тысячи бегунов

В прошлом году в благотворительной акции "Пробег под каштанами" приняли участие более 13 тыс. человек. Фото: УНИАН

26 мая, в День Киева, пройдет 27-й "Пробег под каштанами". Старт состоится на майдане Независимости.

Это самое массовое спортивно-благотворительное мероприятие страны. Проводится с 1993 года. Ежегодно собирает тысячи участников, сотни корпоративных команд. Последние 17 лет оргкомитет пробега помогает Центру детской кардиологии и кардиохирургии - единственному медицинскому учреждению в Украине, где делают операции детям с врожденными пороками сердца, начиная с первых часов жизни. На собранные во время мероприятия взносы закупают оборудование и расходные материалы.

Благотворительность и участие в социальных проектах - одна из важных составляющих успешного бизнеса XXI века, рассказывают партнеры 27-го "Пробега под каштанами".

"Поддержка проекта - это возможность не только популяризировать спорт, но и поощрить общество поддерживать самых маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Кроме того, это прекрасная возможность привлечь и сплотить сотрудников компании вокруг супер позитивной цели", - рассказывает руководитель отдела корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Winner Group Ukraine Анастасия Войткевич. Компания была одной из первых, кто поддержал инициативу в далеком 1993 году. В прошлом году Winner возобновила традицию партнерства и собрала свою команду с почти 90 сотрудников.

"Это невероятные ощущения, которые обязательно хочется повторить. Атмосфера мероприятия - это драйв, сплоченность, жажда победы, - подчеркивает Анастасия, которая в 2018 году пробежала свои первые пять благотворительных километров и в этом году снова готовится выйти на старт. - 26 мая нужно обязательно прийти на майдан Независимости, чтобы почувствовать себя маленькой частью огромной цели".

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Анастасию Войткевич поддерживает Максим Колесников, директор департамента маркетинга и рекламы компании Eldorado, которая выступает техно-партнером мероприятия. Сотрудники сети также сформировали свою команду. "В пробеге все совпало: и помощь, и здоровый образ жизни. Когда большой коллектив объединяется не только вокруг бизнес-целей, но и ценностей и эмоций, это улучшает результат и в работе, - объясняет он. - У нас есть сотрудники, которые много лет участвовали в Пробеге. В этом году впервые будет бежать команда с группой поддержки".

Зарегистрироваться на "Пробег под каштанами" можно до 22 мая в офисе (г.Киев, ул. Златоустовская, 10-12, оф. 4) или на сайте probeg.kiev.ua. А также непосредственно в День пробега - 26 мая. Регистрация и выдача заказов начнется с 07:30 на майдане Независимости. Кроме традиционного "Благотворительного пробега" (5 км), участников ждут "Пробег в ходунках" (10 м), "Детский Пробег" (дистанция в зависимости от возраста), "Спортивный Пробег" (5 км), "Пробег мужественных" (600 м), "Пробег с собакой" (600 м), "Пробег вслепую" (50 м). После стартов с 12:00 гостей праздника ждут награждения и развлечения.